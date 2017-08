A rămas fără sprijinul politic al PL, iar acum demisionează

11:15

Un tânăr de 25 de ani, locuitor al satului Sărata Nouă, raionul Făleşti, a fost reținut de oamenii legii fiind suspectat că ar fi furat și accidentat un automobil. Dacă va fi găsit vinovat suspectul riscă o amendă de până la 65 mii de lei.