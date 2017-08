Maia Sandu spune PAS discuțiilor pentru delimitarea circumscripțiilor uninominale

10:25

Femeile acestea care starnesc pasiuni in randul barbatilor si invidie in cel al femeilor sunt nascute in urmatoarele 3 zodii: Leu E minunata aceasta nativa si evident ca se afla pe primul loc in topul acestor femei unicat. Este purternica, este curajoasa si indrazneata, are o inteligenta sclipitoare si reuseste sa faca fata oricarei provocari. Pentru ea nimic nu e complicat, niciun zid nu e de netrecut. Femeia Leu iese in evidenta fara sa faca nimic special, pur si simplu e imposibil sa nu o observi, iar in cazul barbatilor, e greu sa nu se indragosteasca de ea. Nativa e foarte increzatoare in sine si in puterea ei de seductie. Pesti Femeia din zodia Pesti este destul de timida sau cel putin asta ii place sa afiseze, intrucat stie ca multi barbati apreciaza genul acesta de sensibilitati. Si o face foarte natural, foarte relaxat, cu o caldura aparte care o transforma intr-o aparitie cu totul speciala, diferita. E frumoasa, e delicata, e blanda, cu simtul umorului, fiind un model de urmat pentru toate prietenele ei care ii observa succesul obtinut parca mult prea usor. Taur Discreta, dar in acelasi timp foarte puternica, nativa Taur este unica prin modul sau de abordare a lucrurilor. Este ambitioasa, are o viziune foarte clara a ceea ce se intampla, este stapana pe sine, iar barbatii adora aceasta siguranta pe care o afiseaza. Este iubitoare, fidela si gata oricand sa ofere totul pentru cei dragi. Nu se lasa doborata de niciun fel de greutati si nici nu accepta sa fie calcata in picioare. E mandra, semeata, iar cei care o au alaturi se pot considera norocosi, potrivit ele.ro.