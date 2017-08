Evenimentul pe care nu trebuie să îl ratezi: „ART with ME”

Fundatia Filantropică Medico-Socială Angelus Moldova invită toți iubitorii de frumos la un eveniment inedit. Art with me presupune o combinație perfectă între artă, muzică și caritate. Art with me este ... Post-ul Evenimentul pe care nu trebuie să îl ratezi: „ART with ME” apare prima dată în Unica.md.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Unica.md