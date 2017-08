Monaco mai și cumpără: A adus un atacant pentru 30 de milioane de euro

07:05

Preşedintele Igor Dodon l-a decorat cu ocazia Zilei Independenţei cu Ordinul Republicii pe unul dintre cei mai buni prieteni ai săi, generalul pensionar, Victor Gaiciuc. Potrivit decretului prezidenţial, meritele generalului, pentru care Dodon i-a acordat cea mai înaltă distincţie în stat, sunt „contribuția substanțială la asigurarea securității militare, a independenței și neutralității țării noastre”. The post Generalul Victor Gaiciuc, decorat de preşedintele Igor Dodon cu cea mai înaltă distincţie în stat. Pe cei doi îi leagă o prietenie de ani buni appeared first on Independent.