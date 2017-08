China: 3 morti si 32 de persoane disparute in urma alunecarii de teren de la inceputul saptamanii

10:56

Grupul austriac UNIQA a continuat sa inregistreze pierderi din afacerile derulate in Romania si in primele sase luni din 2017. Astfel, a raportat o pierdere bruta de 0,2 milioane euro), de doua ori mai mica fata de cea anuntat in urma cu un an (0,4 milioane euro), conform rezultatelor publicate de grup.