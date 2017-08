O moldoveancă din Italia și-a lovit bătrâna pe care o îngrijea

08:15

Videoclipul care a bătut toate recordurile de vizionare în prima zi — (VIDEO) Cel mai recent videoclip al vedetei americane Taylor Swift, »Look What You Made Me Do», primul single de pe noul său album care va fi lansat în curînd, doboară recordurile de vizualizări în 24 de ore. În mai puțin de 24 de ore videoclipul piesei lui Swift — o ironie la propria persoană — ar fi fost vizualizat de peste 31 de milioane de ori fiind cel mai urmărit videoclip muzical din acest an în acest interval de timp. Clipul a reușit performanța de a atrage nu mai puțin de 3 milioane de vizualizări pe oră depășind atît cel mai important debut muzical al anului (»Despacito» cu Justin Bieber — 22 de milioane de vizualizări în 24 de ore), cît și videoclipul lui Adele pentru piesa »Hello», care a atras 27 de milioane de vizualizări în acest interval de timp, în 2015. În total, videoclipul melodiei »Look What You Made Me Do» a fost vizualizat pînă în prezent de peste 47 de milioane de ori. Conform celor mai recente date furnizate de Spotify, cunoscuta platformă de muzică online, hit-ul lui Swift a fost difuzat de 23 de milioane de ori, precizează sursa citată. Videoclipul melodiei »Look What You Made Me Do» care va apărea pe albumul »Reputation» ce urmează să fie lansat la 10 noiembrie, a fost regizat de Joseph Kahn. Sursă: noi.md