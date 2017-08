Newsmaker: Au scris “Filat” în loc de “Plahotniuc”. Cum în instanță au redactat mărturia lui Platon

04:57

La 27 august, comunitatea moldovenilor din Portugalia a sărbătorit Ziua Independenţei Republicii Moldova la Ambasadă. Pe parcursul zilei la eveniment au participat peste 150 de reprezentanţi ai diasporei. Graţie efortului conjugat al echipei misiunii diplomatice şi membrilor comunităţii s-a reuşit crearea unei atmosfere în care moldovenii au simţit şi au serbat la Ambasadă ca acasă. […] The post Moldovenii din Portugalia au sărbătorit Ziua Independenţei Republicii Moldova la Ambasadă appeared first on Moldova.org.