/FOTO. VIDEO/ Gafă de Primă Doamnă. Melania Trump s-a pornit în zona devastată de inundații pe tocuri cui

„Noi facem cea mai complicată muncă în jurnalism, jurnalism de investigație. Cred că în 13 ani de Ziarul de Gardă ne-am simțit în securitate deplină un singur an, în ceilalți ani ne-am simțit amenințați. Am cunoscut în această perioadă mulți oameni care au cerut azil politic pentru acest gen de amenințări. Mi-am amintit când am […]