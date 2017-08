Ion Sturza despre cât a costat concertele politicienilor

15:56

Primăria municipiului Chişinău a anunţat astăzi că va amenaja în perioada următoare alte 11 locuri de joacă pentru copii, dar şi un teren de fitness. Potrivit unei dispoziţii a primarului general interimar al capitalei, Nistor Grozavu, terenurile de joacă vor fi instalate în curţile blocurilor de locuinţe. De asemenea, un loc de joacă pentru copii, […]