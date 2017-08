Rogozin rămâne persona non grata pentru Moldova. Candu: ”Ofensele aduse au fost foarte mari!”

Republica Moldova rămâne fermă în ceea ce-l privește pe Dmitri Rogozin! Andrian Candu a declarat că vicepremierul Rusiei va rămâne în continuare persona non grata pentru Moldova. ”Nu există nicio condiţie care ar duce la retragerea titului de persona non grata vicepremierului rus, Dmitri Rogozin. Ofensele aduse au fost foarte mari!”. Este declaraţia a făcută […] Articolul Rogozin rămâne persona non grata pentru Moldova. Candu: ”Ofensele aduse au fost foarte mari!” apare prima dată în RepublikaNEWS.md.

