Pomană pentru moldoveni şi o povară pentru germani! Peste 300.000 de automobile noi cu motoare diesel Euro 5 încă nu şi-au găsit casa

15:06

Încă în primăvara lui 2017, apelasem compania responsabilă de reparaţiile efactuate pe bd Ştefan cel Mare, compania Delta A.C.M. ’93 S.R.L., pentru a afla mai exact când şoferii din capitală, vor putea circula regulamentar, respectând marcajul rutier. Cu alte cuvinte, când va fi acesta aplicat. În acel început de lună Mai, am primit asigurarea că „spre The post Marcajul rutier din capitală ar fi fost făcut din banii bugetului municipal şi nu din contul companiei responsabile! appeared first on Autoexpert.