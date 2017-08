Denunţul PAS împotriva preşedintelui Igor Dodon, depus azi la PG. Formaţiunea solicită punerea sub acuzare a şefului statului

14:26

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat marți, într-un discurs în fața ambasadorilor Uniunii Europene, că Turcia, stat care provoacă puternice îngrijorări în privința drepturilor omului și a statului de drept, se îndepărtează „cu pași gigantici de Europa". Deși a subliniat că are „relații bune" cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, șeful Comisiei Europene a afirmat că îl „suspectează" pe acesta că vrea să împingă UE „să spună că vrea să pună capăt negocierilor pentru a putea arunca întreaga responsabilitate pe seama Uniunii Europene și nu a Turciei".