Mâine începe Bookfest Chișinău 2017

15:10

"Despacito", piesa reggaeton a cântărețului din Puerto Rico Luis Fonsi în versiunea remixată cu Justin Bieber, a egalat astfel numărul de săptămâni petrecute de melodia "One sweet day", interpretată de Mariah Carey și de Boyz II Men, în fruntea aceluiași clasament între 1995 și 1996. Performanța este remarcabilă pentru un cântec într-o altă limbă decât engleza, în condițiile în care ultima melodie în limba spaniolă care a ajuns în vârful acestui top a fost "Macarena", în 1996. Versiunea originală a hitului Despacito", cu rapper-ul din Puerto Rico, Daddy Yankee, care apare, de asemenea, în remix-ul cu Bieber, a doborât deja recordul pentru videoclipul cel mai vizionat pe YouTube, fiind vizualizată de peste 3,4 miliarde de ori de la lansarea sa în luna ianuarie. Pentru săptămânile ce vor urma, "Despacito" ar putea avea probleme în a se menține în fruntea clasamentului, în condițiile în care superstarul pop Taylor Swift a lansat vineri un nou cântec, intitulat "Look What You Made Me Do", primul single de pe noul său album care va apărea la 10 noiembrie. Melodia a fost ascultată în prima zi de peste opt milioane de ori pe Spotify, cunoscuta platformă de muzică online, pe care Swift a boicotat-o mult timp în semn de protest față de politica sa de remunerare a artiștilor.