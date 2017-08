PAS a solicitat tragerea lui Igor Dodon la răspundere penală

12:56

Ecaterina Stratan a fost aleasă în funcţia de director al postului public de televiziune, Moldova 1, cu votul a cinci membri dintre cei şapte ai Consiliului de Observatori (CO) al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” (TRM), prezenţi la şedinţa de astăzi, 28 august,anunţă trm.md. La concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de director al postului public de televiziune, […] The post Moldova 1 are un nou director! appeared first on Moldova.org.