Alcool etilic în valoare de 30 mii lei, confiscat de polițiști

Ofiţerii de investigaţii ai sectorului Ciocana din cadrul Direcţiei de Poliţie a mun.Chişinău au reţinut un individ de 21 ani, fiind bănuit de săvârşirea unui jaf în stradă. Acesta a atacat o tânără și i-a furat telefonul mobil. Incidentul a avut loc pe bulevardul Mircea cel Bătrân, în jurul orei 01.00, când victima se deplasa spre domiciliu. După incident tânăra s-a adresat la poliție, individul fiind încătuşat pe teritoriul Gării Auto Nord. Acesta s-a dovedit a fi originar din raionul Donduşeni. Poliţiştii au constatat că, atacatorul ar fi deposedat victima de telefonul mobil de model "iPhone 5" pentru a-l vinde, întrucât ar fi avut nişte datorii. Acesta activa în calitate de muncitor pe un şantier de construcţii din Capitală. El a fost reţinut pe un termen de 72 de ore şi este cercetat penal pentru jaf. Conform legislaţiei penale în vigoare bănuitul riscă o pedeapsă cu mărime de la 11 000 lei la 17 000 lei, muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore sau închisoare de la 2 la 5 ani.