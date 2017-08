Ilan ȘOR de Ziua Independenței: „Este timpul de a trăi raţional, după regulile noastre”

În această zi de sărbătoare, consider că este important să spunem: Moldova are tot ce este necesar pentru a deveni o țară prosperă, o țară bogată pentru toți. O țară în care să vrei să trăiești, să-ți faci o familie, să naști copii. Dar pentru ca acest lucru să fie posibil, autoritățile, atât la nivel de sat, oraș, raion cât și cel de stat, ar trebui să înceapă să lucreze în regimul unei companii de prestări servicii, dar nu să se limiteze doar la politică. Sarcina unei astfel de companii este să ofere servicii de calitate poporului. Acesta trebuie să fie scopul oricărei structuri de stat, al statului per ansamblu. Nimic special – doar condiții, oportunități, șanse. În rest, oamenii noștri harnici și talentați vor face totul singuri. Anume acest lucru încercăm să-l facem în Orhei deja de doi ani. Să prestăm servicii de calitate locuitorilor orașului. Să creăm un oraș confortabil pentru toți.

