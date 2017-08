Casa de lux în care locuiește Natalia Barbu — (FOTO)

11:46

Performanță istorică pentru un tenisman moldovean — (VIDEO) Performanta istorica pentru Radu Albot! Cel mai bun tenisman moldovean s-a calificat, in premiera, in turul 2 la US Open. Moldoveanul si-a asigurat deja un premiu de 86 de mii de dolari. Albot, numarul 138 mondial, a jucat cu americanul Ernesto Escobedo, care ocupa locul 77 in topul ATP. Sportivul nostru a castigat cu 7 la 5, 4 la 6, 6 la 2 si 6 la 4. Meciul a durat 3 ore si 9 minute. In urmatoarea etapa, Albot va juca impotriva lui Yen-Hsun Lu, din Taipei. Sursă: protv.md Record Performanță istorică pentru un tenisman moldovean — (VIDEO) apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.