Doi proxeneți din Căușeni, prinși în flagrant. Transportau tinere la București (VIDEO)

Fostul deputat comunist Mark Tkaciuc susține că lidera PAS, Maia Sandu, nu se deosebește cu nimic de președintele Igor Dodon. Acesta se referă la situația în care Sandu îl acuză pe Dodon de trădare, având în vedere declarațiile șefului statului despre soluționarea conflictului transnistrean. Pe pagina sa de Facebook, Tkaciuk atrage atenția asupra faptului că lidera PAS cere acum dreptate, pe când în 2016 nu s-a opus deciziei Curții Constituționale care a dispus revenirea la alegerea directă a șefului statului, pe care fostul comunist o consideră contrară Legii Supreme. În opinia lui, acest lucru o pune la egal pe Maia Sandu cu Igor Dodon, pe care îi combină sub termenul "Sandon". „Domnișoara a hotărât să lupte cu guvernarea pentru titlul de măcelar principal în ceea ce ține de „rezolvarea definitivă a problemei transnistrene". Însă, pentru început, ar trebui clarificate 2 momente. Primul: deja de 12 ani, potrivit Legii despre principiile de bază privind statutul, sintagma „Transnistria" poate fi liber pronunțată, în loc de „raioanele din stânga Nistrului". Al doilea: la procurorul general ar trebui să meargă toți cei care au participat la lovitura constituțională din 4 martie 2016. În această privință, Maia Grigorievna nu se deosebește cu nimic de Dodon, iar Dodon – de ea", a scris fostul deputat Mark Tkaciuc pe pagina sa de facebook. El mai atrage atenția asupra unui alt moment de ipocrizie al Maiei Sandu. Șefa PAS se adresează Procuraturii, pe care cu orice ocazie o acuza de subordonare politică. "Actuala procuratură moldovenească nu mai este instituție capturată de Plahotniuc? Deja poți să i te plângi? Și să aștepți pedeapsă corectă?", se întreabă Tkaciuk. În opinia lui, acest lucru demonstrează complicitatea și colaborarea Maiei Sandu cu actuala guvernare.