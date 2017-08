Lecția de viață dată de Pink pe scena VMA — (VIDEO)

15:36

O moldoveancă, „Regină a drumurilor", în jocul Need for Speed — (FOTO) Irina Terehova, cunoscută și sub numele Irine Tee, este originară din Moldova, însă a emigrat în Canada, acolo unde a reușit să se afirme ca actor, model și scriitoare. Anume ea a fost selectată pentru rolul de „Regina drumurilor" din jocul Need for Speed. Irina s-a născut la 13 aprilie 1989, la Chișinău. La doisprezece ani a emigrat în Montreal, Canada, acolo a studiat la Universitatea McGill, specializarea Finanțe. Din 2015 până în 2016, a fost o jurnalistă controversată pentru un site de știri din Montreal, numit Blog MTL. În 2016, s-a căsătorit cu Dave Leduc, campionul mondial la lupte Lethwei. În 2009, a fost aleasă de compania de jocuri, Electronic Arts Inc. (EA), să fie „Regina drumului" în jocul Need for Speed.