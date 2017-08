Acest bărbat ar fi furat un telefon. Îl cunoști? — (VIDEO)

12:56

Care mașini se fură cel mai mult în România In fiecare an, in Romania se inregistreaza peste 300 de furturi de masini. De cele mai multe ori, masinile furate provin din cazuri normale, in care hotii gasesc masini nesupravegheate in parcari sau garaje. In medie, 8 masini din 100 inchiriate nu se mai intorc inapoi. Hotii au tentative destul de dese de a fura masini de la firmele de profil de inchiriere masini. Care este cea mai furata marca auto in Romania? Cea mai ghinionista masina in ceea ce priveste furturile auto este Dacia. Spre deosebire de masina de pe locul doi, Dacia Logan este atat de ghinionista incat este de 3 ori mai des furata in Romania. Conform unei statistici realizate de DRPCIV, peste 450 de Dacii au disparut in ultimul an, iar pe locul doi se afla Wolkswagenul, cu doar 156 de masini furate. Atunci cand iti cumperi o masina, ar trebui sa tii cont de aceste statistici, insa in primul rand ar trebui sa stii normele de siguranta si calitatea sistemelor de protectie pentru fiecare masina. Asta deoarece si hotii sunt constienti de acestea. Continuarea, aici. Sursă: 10tv.md Record Care mașini se fură cel mai mult în România apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.