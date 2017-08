Veste proastă pentru studenții care vor să ajungă în SUA prin „work&travel”

14:40

Irina Terehova, cunoscută și sub numele Irine Tee, este originară din Moldova, însă a emigrat în Canada, acolo unde reușit să se afirme ca actor, model și scriitoare. Anume ea a fost selectată pentru rolul de „Regina drumurilor” din jocul Need for Speed. Articolul (foto) Cine este modelul din Chișinău care a fost selectat pentru rolul de „Regină a drumurilor” în jocul Need for Speed apare prima dată în #diez.