Fără produse alimentare în prag de nou an de studii, la Vadul Rașcov

Noul an de învăţământ ar putea începe cu uşile închise pentru preşcolarii din comuna Vadul Raşcov, raionul Şoldăneşti. În prag de 1 septembrie, instituţia încă nu a cumpărat produse alimentare. În plus, frigiderul este defectat şi nici gaz la bucătărie nu este. Tatiana Roşca, şefa grădiniţei-creşe „Prichindel”, se plânge că depozitul instituţiei este gol şi […] Post-ul Fără produse alimentare în prag de nou an de studii, la Vadul Rașcov apare prima dată în ImpulsTV.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Impuls TV