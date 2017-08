Reporter cu Diana Spătărel, 28 august 2017 – 19:00

18:46

O fetiţă de un an şi zece luni se află în stare gravă la spital, după ce un vas cu apă fierbinte s-a răsturnat pe ea. Incidentul a avut loc, vineri, în satul Roşcani, raionul Străşeni. Micuţa a fost internată la Spitalul Clinic Republican pentru copii „Emilian Coţaga" şi se află sub supravegherea medicilor.