(FOTO) Emmanuel Macron a adoptat un câine: Nemo, un metis de labrador și grifon

Compania Hunter Elit Club SRL, despre care presa a scris anterior că ar fi afiliată intereselor actualului preşedinte Igor Dodon, încearcă să obţină, prin judecată, recuperarea unei datorii în valoare de peste 24 de milioane de la Fabrica de conserve din Călăraşi. Iniţial, firma a pretins o datorie de peste 13 milioane de lei de la Fabrică, suma a fost majorată însă ulterior cu încă 11 milioane de lei, penalităţi impuse în baza unor prevederi contractuale dubioase.