La ce grad poate ajunge monstruozitatea: Un infirmier german şi-ar fi ucis 84 de pacienţi. Vezi „motivul” oribil

„Este o ediție aniversară și îi avem pe meșterii populari din mai multe raioane: Ialoveni, Criuleni, Călărași și Soroca. Pe lângă meșteri populari, am invitat mai multe colective care vor aranja „Casa Mare” într-un cort oferit de noi. Scopul festivului este de a promova valorile și tradițiile naționale ale neamului nostru, pentru că avem o cultură atât de frumoasă”, a spus directorul Muzeului Raional de istorie și Etnografie „Anatol Candu” din Văsieni, Ialoveni, Diana Candu. Edițiile precedente ale festivalului aveau loc sub umbrela unei tematici. În acest an însă, pentru că este o ediție aniversară, participanții și-au ales singuri sub ce tematică să evolueze. La festival participă dansatori și animatori care vor organiza jocuri distractive pentru copii, cu tobogane, trambuline etc. Cele zece colective invitate la eveniment vor fi premiate. Meșterii populari vor primi și ei cadouri. Pe lângă festival, în Văsieni va fi inaugurat un parc, care are denumirea de „La Poalele Țiglei”. Festivalul va începe la ora 14.00. Evenimentul are loc anual în data de 28 august și este organizat din anul 2007.