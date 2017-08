O maşină cu un matur şi doi minori a alunecat în iaz. Un copil de 8 ani nu a supraveţuit

06:15

La 15 octombrie, cetățenii județului Olt sunt chemați să participe la un referendum unde trebuie să se pronunțe prin “Da” sau “Nu”la întrebarea: “Sunteți de acord cu atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt?”. Presa de peste Prut scrie că initiațiva schimbării a pornit de la mai multe asociații culturale, oameni politici și de afaceri care susţin […] The post Un judeţ din România îşi schimbă denumirea. Iată cauza appeared first on Moldova.org.