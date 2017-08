Un infirmier german şi-ar fi ucis 84 de pacienţi, pentru că „se plictisea”

10:26

După atâtea cărți, studii și monografii despre al doilea război mondial, am putea trage concluzia pripită că s-a epuizat domeniul de cercetare și că puține surprize mai pot fi dezvăluite publicului privind ultima conflagrație mondială, scrie historia.ro Cartea care face obiectul acestei recenzii (Leon Kilzer: CHURCHILL’s DECEPTION – The dark secret that distroyed Nazi Germany) […] Articolul Secretul lui Churchill apare prima dată în Altfel.md.