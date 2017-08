Concerte cu „accente” total diferite la Chişinău, Orhei şi Bălţi, dedicate Zilei Independenţei. Cum au fost stabilite „priorităţile” la cele trei evenimente

09:26

Tradițiile populare vor fi la ele acasă în cadrul Festivalului Național „La Poalele Țiglei". Cea de-a X-a ediție a sărbătorii meșterilor populari va avea loc luni, 28 august 2017, de Sfânta Maria, în cadrul Muzeului Raional de Istorie și Etnografie „Anatol Candu" din Văsieni, Ialoveni. Evenimentul va începe la ora 14.00 și este organizat cu sprijinul Ministerului Culturii, al Consiliului Raional Ialoveni, al Primăriei Văsieni, dar și al AO „Unirea – ODIP".