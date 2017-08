Semnal de alarmă! Propagandă rusă în Bulgaria a crescut de peste 30 de ori în intensitate începând cu 2013

08:40

TAUR Regreţi, dar nu te poţi abţine... În cel mai bun caz de la dulciuri! Eşti entuziast, optimist, întreprinzător! Evită excesele de orice natură şi promovează-ţi interesele tale personale. Ziua îţi este favorabilă atît sub aspect economic cât şi sentimental. Dorinţa de schimbare şi marea plictiseală te face să cheltuieşti prea mult, preafrumoasa doamnă sau bunul meu domn! Incercă să începi de acum să-ţi organizezi viaţa – este o perioadă favorabilă pentru interesele Taurilor. Atenţie la băuturile reci şi la durerile de gât! Nu este foarte bine să pleci în delegaţii sau în călătorii lungi de afaceri. GEMENI Eşti obligat de viață să joci cu ce cărţi ai! Nu e o situaţie precară, dar fii prudent şi ține minte că viața nu ia prizonieri. Jocul dragostei şi al întâmplării, cel mai vechi joc din lume! Nu este o perioadă favorabilă pentru nativii din Gemeni care fac afaceri sau comerţ, care pot să aibă pierderi importante. Totusi, o realizare care te bucură în mod deosebit. Nu mai comenta si raspandi zvonurile catastrofice si vestile alarmate, care nu fac decat sa te abata de la propriile tale probleme. Nimeni nu te crede cind faci anumite pronosticuri de Apocalipsă. In general, le nimereşti, dar victoria ti se pare putin amara si fara importanţă. RAC Zi favorabilă implicării tale în rezolvarea unor probleme urgente. Implică-te personal, dar trebuie să ceri şi ajutor pentru că soluţiile unor probleme nu intră în competenţele tale. Din nou mici probleme în familie sau cu prietenii. Nu trebuie să vă faceţi atâtea gânduri pentru orice amănunt. Ai noroc pe 28 august, nu rata ocazia. Consolează-te cu gândul că nu eşti singurul care are probleme la serviciu. In general, în zodia Feciorei celei harnice, este o perioadă când calităţile personale îţi sunt avantajate. Exista momente cand judeci greşit oamenii, asa incat ar fi mai bine sa reflectezi inainte sa compromiti o prietenie aproape ideala. LEU Instinctul, intuiţia şi experienţa profesională te ajută să găseşti soluţii potrivite pentru situaţiile diverse de azi. Nu te gândi mult, nu este vorba de cine ştie ce inginerii, e simplu! Planeta negustorilor, Mercur, dar si a hotilor, retrograd, în Fecioară, te favorizeaza sa faci cumparaturi inspirate, care se pot dovedi in viitor foarte folositoare. Mare plictiseală în acestă perioadă, cu toate că ai acelaşi program supraâncărcat - sau tocmai de aceea. O schimbare este necesară. Noi prietenii şi/sau alianţe. O nerealizare, spre sfarşitul zilei, care te pune pe gânduri. Se aproprie nişte termene, sau niste obstacole de depaşit, nervozitatea ta creşte. Nu te lasa impins in afara "ringului" de ultimele insuccese, invata sa nu renunti niciodata, sa insisti pana obţii ceea ce doresti. FECIOARĂ Reacţiile tale de astăzi sunt prea ascuţite, disproporţionate. Nu suporţi să fii contrazis! Poate că este ziua ta de naştere şi micul capriciu trece neobservat. Dar, dacă nu e - negociază! Spiritul de dreptate care te caracterizează te face să iei o atitudine, de luni, care este destul de nepopulară printre colegii de serviciu. O realizare notabilă în a doua jumătate a perioadei. Nu te lăsa copleşit de rutina zilnică, caută să te distrezi şi să legi noi prietenii. Ar fi bine sa analizezi cu atentie propunerile care ti se fac in aceasta perioada, pentru ca stelele arata ca in viitor iti pot aduce numai satisfactii profesionale şi sociale. Atenţie la regimul alimentar şi la drumurile prin oraş. BALANŢĂ Uneori nu eşti înţeles corect de cei din jur şi astăzi e una dintre zilele acelea. Eşti misterios, te simţi neînțeles, dar nici nu vrei să fii descifrat uşor. Nu renunța la interesele tale. Trebuie să dai curs valorilor condiţiei umane: sănătatea, cinstea, iubirea, cunoaşterea şi credinţa. Prima parte a zilei pare indicată pentru scurte călătorii. Pe total ziua nu îţi este favorabilă pentru luarea unor decizii importante. Insă, ai o ocazie care poate să-ţi schimbe viaţa în mai bine. Totuşi, nu exagera cu munca si efortul, in general, pentru ca stelele indica o supărătoare tendinta catre surmenaj si depresie. Relatiile cu persoanele născute in semne de aer si foc sunt armonioase, dar nu sunt prea grozave cu cei născuti în semne de apa şi pământ. SCORPION Baţi în retragere în faţa frontului comun al celor din jur. Poate că e adevărat că nu le dedici suficient timp? Chiar dacă eşti foarte ocupat azi, trebuie neapărat să te ocupi de cei dragi! Cu Jupiter din Balanță bine aspectat poţi sa ai succes în tot ceea ce ţine de structuri mari. Configuratia planetelor iti indica un şi posibil dar de bani, dar dupa cum bine se ştie "noroc la bani inseamna nenoroc in dragoste"! Ultima parte a zilei este nefavorabilă mai ales pentru nativele din zodie, care trebuie să lase cochetăria deoparte şi să se îmbrace pe măsura lor şi ţinând seama de vremea schimbătoarea. Vara trece... SĂGETĂTOR Este gălăgie şi haos în jurul tău? Nu are nicio importanţă, pentru că astăzi te bucuri de o bună concentrare şi poţi să lucrezi fără să fii deranjat de zgomot. Poate, muzică bună la căști? Este timpul replierii : “retragerea la timp pregăteşte victoria viitoare”, spune înţeleptul chinez. Nu forţa şi nu lua hotărîri importante mai ales în ceea ce înseamnă afaceri cu active sau comerţul en gross. Mare atenţie la incidente sau accidente, sub cerul liber sau pe şosea. Se pare ca, si Venus este destul de clara in aceasta privinta, primesti niste propuneri interesante, dar trebuie sa dai dovada de prudenta si diplomaţie. Trebuie sa zambesti si sa-ti pastrezi calmul, mai ales daca auzi si vezi lucruri neplacute; mananca alimente naturale si evita dulciurile, mai ales zaharul, de orice tip și culoare. Înlocuiește-l cu miere românească. CAPRICORN Luni - din nou se deschide în fața ta, în timp, o nouă săptămână de înfruntat. Lucrurile stau așa cum le vezi tu, nici mai bune, nici mai rele. Începe cu începutul, într-o ordine naturală. Trebuie să soliciţi sprijin de la colegii competenţi. Prima parte a zilei îţi aduce recunoaşterea seriozităţii şi a muncii susţinute. Ziua de astăzi, în special, este o perioadă bună pentru un bilanţ serios şi începutul unor noi proiecte personale. Veşti bune spre sfîrşitul zilei. Anumite aspecte benefice ale conjuncturii fac sa creasca increderea în forțele proprii, asa ca poţi sa-ţi impui propriul punct de vedere! Dupa cum spune inteleptul, la un prieten trebuie sa gasesti aprobarea faptelor tale, dar si un sfat adevarat, un pahar de apa si o carte buna! VĂRSĂTOR Conjunctura indică succes, ai o zi bună, eşti harnic şi motivat. Dacă ai de trecut un prag – aceasta este ziua. Dar nu exagera în nimic, nu promite marea cu sarea, nimănui și fii mai tăcut. Încearcă, în această zi să termini acţiunile sau lucrurile neterminate. Invenţiile sau inovaţiile, atît de dragi nativilor zodiei, nu sunt întotdeuna recomandate, mai ales cînd este vorba de sentimente şi trăiri. Foloseşte imaginaţia în scopuri lucrative, nu pentru a găsi motivaţii şi explicaţii. Zodia ta este in continuare aspectata complex, aşa ca poti sa ai tupeul sa afirmi sus si tare ca te simti formidabil si ca viitorul iti surade. Supraveghează-ți vederea, ochii, ochelarii! PEŞTI Spui mereu că nu-ţi plac încurcăturile, dar azi eşti pe cale să le provoci! În domeniul sentimental, sau al muncii, cu siguranţă! Totuși, profesional, situaţia pare că devine mai stabilă. Este o perioadă bună pentru nativii din Peşti. Realizări şi cîştiguri. Nu trebuie să te nemulţumescă că nu ai realizat mai mult - “drumul de o mie de leghe începe cu un pas” spune înţeleptul. O nouă dragoste sau o nouă pasiune, hobby. Evită să te implici în orice activitate legată de autorităţi. Nu te baga ca musca in lapte, inutil si neinvitat peste problemele altora. Atenţie la sănătate, la vremea capricioasă şi mai ales fii atent cu ce te încalţi.