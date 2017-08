Scandal uriaș! Macron, făcut praf în Franța după vizita în România

11:26

In plin razboi rece, CIA a cheltuit aproape 350 de milioane de dolari in incercarea de a fura un submarin sovietic cu ajutorul miliardarului excentric Howard Hughes. In noua sa carte intitulata „The Taking of K-129”, scriitorul Josh Dean descrie in detaliu una dintre cele mai stupefiante operatiuni secrete din istoria americana, scrie incomemagazine.ro. Razboiul […]