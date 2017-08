Facebook adaugă un serviciu contra-cost. Pentru ce vor fi nevoiţi să plătească utilizatorii

04:56

Berbec Este imposibil sa apara dificultati in viata voastra in aceasta zi. Totusi, se pare ca nu puteti sa va bucurati asa cum trebuie de acest fapt. Mai ales daca apar neintelegeri generate de lipsa de comunicare intre dumneavoastra si cei apropiati. Veti fi pusi in situatia de a infrunta momente tensionate, pe care insa le puteti evita usor, remediind problema prin eficientizarea comunicarii. Aveti nevoie de ceva mai mult divertsment in viata ...