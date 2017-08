Proteste în Bucureşti şi în alte oraşe din România. Ce i-a scos pe oameni în stradă

12:05

Ministerul pentru Situații de Urgență rus a anunțat vineri că cel puțin 14 persoane au murit după ce un autobuz care transporta muncitori a căzut în mare în regiunea Krasnodar din sudul Rusiei, relatează agenția de presă Interfax. Din motive încă neelucidate, autobuzul a căzut în mare de la o înălțime de patru metri, de […] The post Un autobuz a căzut în mare în regiunea Krasnodar. Sunt 14 morţi şi trei dispăruţi// VIDEO appeared first on Moldova.org.