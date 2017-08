Un nou insecticid a fost descoperit în ouă. Este toxic

Guvernul olandez a dezvaluit ca un al doilea insecticid toxic a fost folosit in Chickfriend, compania incriminata in scandalul contaminarii oualor cu fipronil. Ministrul francez al Agriculturii a declarat ca a identificat un nou tip de insecticid, in probele pe care le-a prelevat din crescatoriile de pasari. Substanta se numeste amitraz si a afectat cel […]

