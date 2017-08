Andrian Candu a oferit ”Medalia Democrației” și diplome mai multor personalități

11:15

Doi poliţişti, unul din cadrul Inspectoratului de Poliţie Ciocana şi altul de la Inspectoratul de Poliţie Botanica, au fost trimişi în judecată pentru circulaţia ilegală a drogurilor în proporţii deosebit de mari. Împreună cu cei doi poliţişti, pe banca acuzaţilor va compărea şi un civil, implicat în distribuirea drogurilor. Respectiva cauză penală a fost iniţiată […]