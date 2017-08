Accident violent la mănăstirea Căpriana: Un automobil a ars în totalitate după ce a ajuns într-un șanț

13:56

Mayweather vs. McGregor. Meciul de box dintre Floyd Mayweather și Conor McGregor s-a terminat după 10 runde, când arbitrul a oprit meciul, în urma unei serii puternice de lovituri cu care americanul l-a aruncat în corzi pe irlandez. A fost probabil cea mai neobișnuită dintre luptele din ultimii ani - fiind purtată de un boxer clasic și de un luptător MMA - și a avut drept principal scop producerea unui profit uriaș pentru cei implicați. Scop deja îndeplinit încă înainte ca cei doi să intre în ring. Mayweather vs. McGregor, meci box. VICTORIE Mayweather prin knockout tehnic! "Strategia mea a fost să fac un meci de așteptare pentru a-l putea contra. Am vrut să-l las să lovească primul pentru a-l 'termina' în ultimele runduri, făcând ce știam eu mai bine să fac. Eu cred că spectatorii au văzut exact ce sperau. Știam că meciurile MMA durează 25 de minute. Iar după 25 de minute, el a început să obosească și slăbească ritmul. Așa cum am afirmat înainte, meciul nu a mers până la capătul celor 12 reprize, iar strategia mea a funcționat bine", a declarat "Money" Mayweather, potrivit Agerpres. "Dar trebuie să recunosc că m-a surprins, că este un adversar dificil și incisiv. A fost ultimul meu meci și nu am nicio problemă că tinerii mă provoacă, m-am retras definitiv. Sunt mândru însă că numele este rostit și după 21 de ani de ring, alături de mari nume precum Rocky Marciano, Larry Holmes, Marvin Hagler și Mike Tyson", a adăugat Floyd Mayweather. La rândul său, Conor McGregor a afirmat: "El nu este rapid, el nu este puternic, dar are foarte multă experiență, iar asta a făcut diferența. A știut să se adapteze și a luat cele mai bune decizii. Eu cred că am fost aproape de victorie, dar consider că meciul a fost oprit prea devreme. Eram obosit, însă nu eram rănit sau incapabil să continui". Arbitrul a oprit lupta!Mayweather vs. McGregor, Runda 10. Lovituri puternice aplicate în figură de american. McGregor este în corzi. Runda 10. Runda 9. Mayweather vs. McGregor, meci box. Mayweather a reușit o serie lungă de lovituri și a fost aproape de a-l doborî pe irlandez care era vizibil obosit. Runda 10 va fi una foarte complicată pentru McGregor. Runda 8. Mayweather vs. McGregor, meci box. McGreegor e din ce în ce mai obosit. Nu mai reușește să îl lovească serios pe Mayweather. Floyd prinde din nou o serie de lovituri la corp și încheie runda cu un upercut. Mayweather vs. McGregor, meci box. Runda 7. Mayweather a reușit trei directe puternice în figura adversarului său. McGregor începe să piardă teren. Pumnii irlandezului și-au pierdut din forța pe care o aveau în primele runde. Mayweather vs. McGregor, meci box. Runda 3. O rundă croită după celelalte două. Irlandezul atacă, americanul se apără, calm. McGregor reușește câteva lovituri, dar este și avertizat de arbitru pentru o lovitură ilegală în ceafa adversarului. Mayweather vs. McGregor, meci box. Runda 2. McGregor a fost avertizat pentru o lovitură de sus în jos aplicată adversarului său, fără îndoială un reflex al stilului său de luptă MMA. Irlandezul este mai alert, iar Mayweather mai defensiv, dar nimeni nu se aștepta la altceva. Mayweather vs. McGregor, meci box. Runda 1. O primă rundă s-a încheiat. Nu au fost multe lovituri, dar McGregor a reușit un uppercut aplaudat de spectatori. Mayweather vs. McGregor, meci box. Un lucru este clar. Calculele hârtiei și ale specialiștilor îl dau drept mare favorit pe americanul Floyd Mayweather. La 40 de ani și cu un palmares de 49-0 la profesioniști, Mayweather are și avantajul că această confruntare a guralivilor din sporturile de contact se desfășoară după regulile sale, amintește GSP.ro. Cu o defensivă pe măsura aroganței sale, cel poreclit "Money" e pregătit de eventualele surprize pe care McGregor le-ar putea folosi împotriva sa. De partea cealaltă, ce ar fi de spus? Irlandezul e mai tânăr, 29 de ani, și trecut prin lupte mai violente decât cele pe care le-a disputat Mayweather. Rămâne de văzut însă dacă aproape un an de pregătire i-a fost ajuns să își controleze instinctele căpătate în UFC.