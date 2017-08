Lista persoanelor decorate cu „Medalia Democrației” Parlamentului

19:56

Şeful principalului partid de opozişie turc l-a acuzat pe preşedintele Recep Tayyip Erdogan că conduce ţara ca un "tiran" şi a spus că întreaga populaţie este "însetată de dreptate", în seschiderea, sâmbătă, a unui "Congres pentru justiţie", fără precedent în Turcia, relatează AFP.