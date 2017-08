Grădinițe fără bucătari. Unele instituții își pot sista activitatea

Grădinițe fără bucătari. Unele instituții își pot sista activitatea Unele grădinițe din Chișinău nu își pot începe activitatea din lipsă de cadre. Administrațiile instituțiilor ajung să se adreseze către părinți, pentru a-i ajuta să găsească lucrători. Un astfel de anunț a fost plasat pe ușa grădiniței de Copii nr. 40 din sectorul Botanica, care a fost fotografiat și plasat pe Facebook de un părinte. Instituția este în căutare de bucătari și spălător de veselă. „Gradinita de Copii nr. 40 din Inima Botanicii, (intersectie Dacia/Traian) cu peste 300 de copii se inchide de la 01 septembrie, nu din lipsa de copii, ci din lipsa de … bucatari. Atentie, in anunt, salariu oferit nu este in EUR sau USD, ci in MDL. Nu stiu cine a gatit pentru copiii nostri pana acum, dar cred ca trebuie sa-i punem monument in curtea gradinitei, chiar daca nu a mai putut rezista cu asa salariu. Potrivit părinților, în aceeași situație este și grădinița nr. 62 din Chișinău, unde este nevoie de bucătar și ajutor de bucătar. Sursă: bani.md Record Grădinițe fără bucătari. Unele instituții își pot sista activitatea apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.

