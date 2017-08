Câte mii de euro a cheltuit președintele Franței pe machiajul său

15:16

O pictură de pe un bloc din capitală va fi inaugurată de Ziua Independenței – (FOTO) Cei interesați de frumusețea Chișinăului sunt invitați duminică la marea deschidere a picturii murale Peretele Gloriei: DECEBAL. Inaugurarea va avea loc la ora 11.00 în fața picturii murale de pe strada Decebal, Nr 3. Orașul în care locuim împreună astăzi, mai mult ca niciodată, are nevoie de culori, de prospețime, pentru fiecare dintre noi, el să se transforme, pas cu pas, an de an într-un oraș al picturilor murale cunoscute pe larg și peste hotarele sale. Radu Dumbravă este tânărul artist care din 2012 prin implicarea sa aduce orașului Chișinău o doză de prospețime și culoare prin picturile sale. Cu siguranță, fiecare din noi a observat picturile murale: „Solidaritate", „Cerbul", „Fluturii libertății" și „Băiatul pe bicicletă" care sunt amplasate în sectorul Botanica din Chișinău. Anul acesta Radu a dezvoltat o schiță care a fost adaptată la specificul bulevardului Decebal din Chișinău, și sperăm noi, va reprezenta un punct de atracție a acestui bulevard. În plus, va reaminti locuitorilor și oaspeților despre istoria dacilor și rolul lui Decebal. Tânărul artist crede cu fermitate că orașul nostru poate deveni o galerie în aer liber, demnă de a se numi printre cele mai bune, cel puțin în Europa. Pictura deja se finalizează, iar duminica va fi dată jos copertina.