Idila s-a încheiat: Popularitatea președintelui Macron s-a prăbușit dramatic în Franța

Autorităţile de reglementare din Rusia pregătesc un pachet de ajutor care ar urma să le permită să intervină să salveze Otkritie, cea mai mare bancă privată din ţară, dacă se ajunge la o criză de lichiditate, potrivit unor surse citate de FT.