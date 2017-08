LIVE // Înmânarea distincțiilor Parlamentului RM cu ocazia Zilei Independenței

11:56

Ofiţerii de investigare a fraudelor economice ai sectorului Buiucani din cadrul Direcţiei de Poliţie a mun.Chişinău au efectuat veificări inopinate la două cafenele, unde au depistat un şir de încălcări a legislaţiei în vigoare. În urma verificărilor demarate, administraţiile localurilor n-au putut prezenta actele de provenienţă a mărfurilor şi produselor depozitate în condiţii insalubre, iar registrul aparatelor de casă şi control erau necompletate conform legii. Totodată s-au găsit mijloace financiare necontabilizate corespunzător. La solicitarea poliţiştilor de a prezenta contractele de muncă ale angajaţilor, administratorii nu le aveau. În acest sens, factorii de decizie şi persoanele anagajate neoficial urmează a fi chestionate pentru stabilirea tuturor ilegalităţilor admise. Conform competenţei legale, poliţiştii vor sesiza instituţiile abilitate în domeniu pentru iniţierea cercetărilor şi luare de atitudine. Factorii de decizie riscă amenzi în mărime de până la 15 000 lei. Acţiuni de acest gen vor avea loc şi în alte sectoare ale Capitalei. http://politiacapitalei.md/wp-content/uploads/2017/08/video-32.mp4 The post Poliția a descins în două cafenele din Capitală unde a găsit mai multe nereguli // VIDEO appeared first on Moldova 24.