Fără număr: Suma fabuloasă plătită de un prinţ saudit pentru o vacanţă la malul mării

Clasamentul celor mai bogaţi fotbalişti din lume este dominat de jucători de la Manchester City, Chelsea şi Real Madrid, iar suedezul Zlatan Ibrahimović, care în prezent este liber de contract, este surpriza topului. Dacă vă gândeaţi că brazilianul Neymar, care a fost vândut pe o sumă record la Paris Saint-Germain, se află pe primul loc, ei bine, nu este chiar aşa, scrie Business Insider.