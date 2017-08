Motivele pentru care nu ai mai vrea să stai pe closet…cu telefonul în mână

The Times of India vine cu mai multe motive pentru care ar fi bine de scăpat de acest obicei, care a înlocuit ziarele și revistele. Dacă iei telefonul cu tine în veceu, atunci nu mai are sens să te speli pe mâini. Asta, pentru că îl expuneți contactului cu microbii și bacteriile de tip salmonela. Mulți […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ea