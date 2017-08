Merkel sfidează manifestanţi zgomotoşi la un miting de campanie la Quedlinburg, în fosta Germanie de Est

10:45

Moscova consideră iniţiativa Chişinăului la ONU cu privire la retragerea trupelor ruse din regiunea moldoveană separatistă Transnistria drept o nouă acţiune ostilă menită să afecteze relaţiile între cele două ţări, a declarat adjunctul şefului diplomaţiei Serghei Riabkov într-o întâlnire cu ambasadorul moldovean în Rusia Andrei Neguţa, convocat la Ministerul rus de Externe, relatează Tass.