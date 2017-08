LIVE // Depuneri de flori cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova

10:56

O locuitoare a Capitalei în vârstă de 36 ani a fost reţinută de poliţiştii sectorului Botanica din cadrul Direcţiei de Poliţie a mun.Chişinău, fiind bănuită de furt. Oamenii legii au fost sesizați de administrația unui magazin de telefonie mobilă, potrivit căreia femeia din imagini ar fi furat un ceas de mână, în valoare de peste 5 000 lei. Femeia a fost surprinsă de camerele de supraveghere instalate în local. În urma acţiunilor speciale de investigaţii şi de urmărire penală, suspecta a fost reținută. Conform primelor informaţii obţinute şi declaraţiile femeii, ceasul de mână l-ar fi dat unui prieten. Acesta urmează a fi localizat şi identificat, iar ceasul ridicat în calitate de probă delictă. Actualmente bănuita este cercetată penal pentru furt şi riscă amendă în mărime de pînă la 13 000 lei, muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 120 la 240 de ore sau închisoare de pînă la 2 ani.