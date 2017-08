Premierul Pavel Filip, la Gala Premiului Național: Evenimentul de astăzi confirmă faptul că țara noastră produce valori

13:55

Ziua ușilor deschise pentru diasporă a fost organizată astăzi la Guvern, în contextul lansării oficiale a Zilelor Diasporei în Republica Moldova. Evenimentul a reunit reprezentanți ai Executivului, ai comunităților din diasporă, ai organizațiilor partenere, precum și persoane responsabile de cooperarea cu diasporă din cadrul instituțiilor publice. În mesajul de salut adresat participanţilor la reuniune, viceprim-ministrul, Octavian Calmâc, ministru al Economiei și Infrastructurii, a subliniat eforturile Guvernului pentru accelerarea implementării reformelor care ar determina, în perspectivă, cetățenii moldoveni să se întoarcă acasă și să valorifice experiența acumulată peste hotare în domeniile strategice pentru Republica Moldova.“Suntem deschiși să utilizăm toate platformele de comunicare pentru a identifica proiecte de interes comun, propuse de cetățenii din diasporă, care ar contribui la dezvoltarea țării noastre”, a menționat Octavian Calmâc. La rândul său, ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc, a accentuat necesitatea mobilizării în vederea elaborării și realizării proiectelor de ordin social, cultural și educațional care vor contribui la studierea limbii române şi la păstrarea tradițiilor naționale în cadrul diasporei. “Sunteți resursa umană de aur a acestei țări. Cu ajutorul Dumneavoastră avem posibilitatea să preluăm modelele altor popoare pentru a crea un stat puternic, viabil, cu cetățeni mândri de țara lor”, a relevat Monica Babuc. La eveniment, în premieră, a fost prezentată componența Grupurilor de Excelență ale Diasporei și domeniile în care acestea vor activa împreună cu consilierii Prim-ministrului. Astfel, experții selectați din diasporă vor susține implementarea proiectelor în sectoare precum cercetarea și economia, mediul, consolidarea diasporei, justiția și medicina. De asemenea, în cadrul reuniunii, au fost prezentate concluziile studiului de cartografiere a diasporei moldovenești în Germania, Marea Britanie, Italia, Israel, Portugalia, Rusia și Republica Moldova. Totodată, participanții au avut posibilitatea să adreseze reprezentanților Guvernului întrebări referitoare la principalele reforme de pe agenda autorităților de la Chișinău. Zilele Diasporei în Republica Moldova sunt organizate pentru al patrulea an consecutiv, sub patronajul Guvernului. La ediția din acest an participă peste o sută de reprezentanţi ai diasporei.