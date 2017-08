O femeie din Orhei s-a ales cu o infecţie rară, după ce a consumat pepeni galbeni

19:36

Chişinăul luptă cu morile de vânt sau mai exact cu problema capacelor de la gurile de canalizare, care dispar cu sutele. Astfel, de la începutul acestui an, au dispărut 200 de capace. Iar anul trecut au fost furate în jur de 600 de capace. „Că se fură capacele eu am auzit și mai înainte. Am […]