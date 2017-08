Reacția Venezuelei după ce SUA a amenințat cu intervenția militară

07:45

Primarul general al capitalei Dorin Chirtoacă, suspendat din funcţie în cadrul dosarului privind parcările cu pată din Chişinău este viitorul Partidului Liberal. Cel puţin asta susţine deputatul liberal Roman Boţan, care dă de înţeles că, mai devreme sau mai târziu, va fi luată în calcul şi varianta numirii acestuia în fruntea PL.