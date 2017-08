(VIDEO) Premier League: Victorie dramatică pentru Manchester City, într-un meci care a durat 100 de minute

20:45

Simona Halep și-a aflat, vineri, adversara din primul tur al turneului de la US Open. Aceasta se va duela cu Maria Şarapova, beneficiară a unui wild-card. Rusoaica o conduce pe Simona Halep cu 6-0 în raportul meciurilor directe, românca reușind să îi ia doar trei seturi.