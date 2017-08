Cât sunt de periculoase odorizantele de cameră şi beţişoarele parfumate: Vezi aici

12:56

Andrian Candu a menționat că actuala guvernare schimbă paradigma de administrare a statului. Prin reformele pe care le implementează, instituțiile și statul ajung în serviciul cetățeanului și nu invers. Pentru el, oamenii definesc Independența, indiferent de etnie, limba vorbită, confesiune sau statut. Toți oamenii care trăiesc cu demnitate și cred, în pofida tuturor greutăților, în propria țară, înseamnă Republica Moldova. „Acum 26 de ani, am trăit împreună un sentiment extraordinar de mândrie și de libertate. Euforia și patriotismul s-au estompat în anii complicați de construire a statului. La această oră, prin politicile promovate, urmăm aspirațiile de acum două decenii de a trăi cu demnitate într-un stat de care putem fi mândri. Prea mult timp am acceptat umilința din partea propriilor guverne și din partea altor state. Ca cetățean, am simțit această umilință, dar nu vreau să o mai trăiesc nici eu, nici părinții mei, nici copiii mei și nici concetățenii mei. Ca demnitar, am făcut și voi face în continuare tot ce este necesar și conform normelor legale pentru ca niciun om în această țară să nu mai trăiască sentimentul că nu ar conta, el, familia sau țara lui”, susține spicherul. Întrebat dacă Republica Moldova a ajuns acolo unde a pornit și dacă nu, din ce cauză, președintele Parlamentului a spus că daca am fi conștientizat cu toții acest lucru acum 26 de ani, dacă am fi pus întrebarea și am fi găsit răspunsul atunci, probabil că eram într-o altă situație. „Așa însă prea mulți ani am fost duși conjunctural de val. Abia în 2014, când a fost semnat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, am răspuns la întrebarea unde ne-am pornit. Acum urmează să lucrăm mult, toată țara, cot la cot, pentru a ajunge în Uniunea Europeană”, spune președintele legislativului. Andrian Candu consideră că și peste 10 ani Moldova va sărbători Ziua Independenței, amintindu-și de valorile și personalitățile care au ajutat-o să reziste până la obținerea suveranității. „Eu cred că, an de an, vom fi mai prosperi și mai mândri de țara noastră. Vom învăța să ne respectăm mai mult și îi vom deprinde pe alții să o facă. Aleșii poporului, dacă nu sunt în stare să asigure prosperitate și siguranță pentru oameni, sunt schimbați. Aceasta s-a întâmplat de fiecare dată de la independență până acum și sigur așa va fi în continuare”, a mai spus președintele Parlamentului. Spicherul consideră că, după alegerile parlamentare din 2018, nu va mai putea specula nimeni pe reprezentativitatea și legitimitatea Parlamentului. El a declarat că Parlamentul este o arenă politică, iar schimbarea din sistemul electoral va permite intrarea în politică a unor noi personalități. În opinia sa, chiar dacă este vorba de un sistem mixt, monopolul liderilor de partide a fost spart. Președintele Parlamentului a menționat că sistemul electoral proporțional a fost o măsură temporară, aprobată într-o situație excepțională, dar care în urma unor jocuri politice s-a transformat în permanență. Potrivit oficialului, alegerile au fost și vor fi libere și corecte, cetățenii au putut și vor putea să aleagă și să fie aleși, oamenii au putut și vor putea liber să-și exprime poziția. „Indiferent de miopia politică a unora, Republica Moldova este și rămâne un stat democratic, iar noi, cetățenii acestei țări, suntem și vom rămâne oameni liberi care își administrează țara și soarta conform propriilor alegeri și năzuințe”, a precizat Andrian Candu. Președintele Parlamentului recunoaște că și după 26 de ani de independență societatea din Moldova rămâne divizată pe criterii etnice, politice, teritoriale, lingvistice și menționează că este important că acesta a fost conștientizat și recunoscut. „Tocmai din această cauză am creat mai multe platforme interinstituționale de lucru în Parlament: și pentru colaborare cu cei din Adunarea Populară din Găgăuzia, și pentru coordonarea unor soluții de reintegrare a țării, și de colaborare cu societatea civilă, și altele. Comunicând, ne cunoaștem mai bine, iar cunoscându-ne, atenuăm diferențele care ne divizează”, a mai spus Andrian Candu. Președintele Parlamentului a menționat că actuala guvernare nu va admite deturnarea cursului spre Uniunea Europeană. Oficialul a spus că oamenii s-au convins deja că guvernarea își respectă angajamentele și face tot ce promite. „Dacă nu credeți unui politician, credeți unui tată a trei copii pe care îi cresc aici – Moldova se schimbă și se va schimba în continuare până va ajunge să fie așa cum ne-o dorim, o țară în care vrei să trăiești”, a mai spus Andrian Candu. De asemenea, oficialul spune că a fost acordată independență procurorilor și judecătorilor, fapt ce a permis începerea unor investigații de rezonanță și condamnarea unui fost premier, precum și urmărirea penală a miniștrilor și altor demnitari din actuala sau fostele garnituri guvernamentale. A fost securizat sistemul bancar printr-un pachet de legi care a blocat una din principalele surse de finanțare ilicită pentru mulți politicieni și pretinși oameni de afaceri. A început reforma administrației publice, pentru că, în opinia sa, Moldova are nevoie de un aparat birocratic eficient și integru. A fost introdusă practica cooperării strânse dintre executiv și legislativ, făcând publice și previzibile intențiile și planul de lucru al guvernării pentru oameni. Ei, uite aici nu putem fi întru totul de acord cu spicherul Andrian Candu. Este adevărat că a fost condamnat un fost premier și mai mulți miniștri (din alte partide) au fost anchetați și eliminați din sistem, dar tot atât de adevărat că lumea observă că se practică justiția selectivă, peștii mici din partidul domniei sale nefiind un argument plauzibil că într-adevăr avem o justiție independentă. Măcar ca în România…