Cea mai mare bancă rusească este în pragul colapsului

18:16

Premierul polonez, Beata Szydlo, a denunţat vineri după-amiază „aroganţa" şi „lipsa de experienţă politică" a lui Emmanuel Macron, după ce preşedintele Franţei a acuzat Polonia că se plasează „la periferia Uniunii Europene" în contextul refuzului modificării directivei privind angajaţii detaşaţi. The post Premierul polonez îl califică pe Macron drept „arogant” şi „lipsit de experienţă politică” appeared first on Independent.